كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين لربع النهائي بالفوز على أبو قير للأسمدة

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

حجز بيراميدز مقعدا في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وفاز بيراميدز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وبات بيراميدز أول المتأهلين إلى ربع نهائي النسخة الجارية من كأس مصر 2023-2024.

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وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 28.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله مصطفى فتحي قبل نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

وتصدى أحمد الشناوي لفرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراد تام من مهاجم أبو قير للأسمدة في الدقيقة 65.

وأرسل محمد حمدي عرضية خطيرة من الجهة اليسرى تابعها مصطفى فتحي لكنها ضلت طريقها إلى الشباك.

يذكر أن الأهلي يحمل لقب النسخة الماضية من كأس مصر عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد.

بيراميدز أبو قير للأسمدة
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