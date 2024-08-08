أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - مدرب المغرب الأولمبي

"ميدالية تاريخية هامة كانت بالنسبة لنا بمثابة الحلم منذ اليوم الأول" هكذا تحدث طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي عقب الظفر ببرونزية أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.

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وتحدث السكتيوي عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "عملنا من أجلها على مدار شهر ولا تتصور حجم التضحيات من الأندية والاتحاد".

وواصل "أشكر اللاعبين، والمسؤولين، وأعضاء الجهاز الفني على مجهوداتهم لكي نصل إلى ما وصلنا له".

وأكمل المدرب المغرب حديثه "حظ أوفر للمنتخب مصري الذي يملك جيلا عظيما ولديه مدرب كبير صاحب ذهبية الأولمبياد سابقا".

وأتم السكتيوي "لم تكن مباراة سهلة أمام فريق تألق ضد فرنسا، وإسبانيا، وباراجواي. الهدف الأول حررنا وسهل مهمتنا طبعا وأبارك للعرب كافة على الميدالية".

المغرب الأولمبي مصر الأولمبي طارق السكتيوي
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