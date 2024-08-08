تشكيل زد - زيكو وشادي حسين في الأمام أمام الزمالك

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:29

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

أعلن مجدي عبد العاطي مدرب زد عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

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خط الدفاع: محمد إسماعيل - مصطفى العش - محمد علي - إسلام عبد الله

خط الوسط: محمد رضا - محمد أشرف - بيتر موتوموسي

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي

ويحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 31 مباراة.

شادي حسين زد الدوري المصري
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