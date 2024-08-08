تشكيل زد - زيكو وشادي حسين في الأمام أمام الزمالك
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:29
كتب : FilGoal
أعلن مجدي عبد العاطي مدرب زد عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 23 للدوري المصري.
وجاء تشكيل زد كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: محمد إسماعيل - مصطفى العش - محمد علي - إسلام عبد الله
خط الوسط: محمد رضا - محمد أشرف - بيتر موتوموسي
خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف زيكو - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي
ويحتل زد المركز السابع برصيد 47 نقطة من 30 مباراة.
بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 31 مباراة.
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