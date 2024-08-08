الرحلة مستمرة.. عبده يحيى يجدد تعاقده مع غزل المحلة 3 سنوات
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:20
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تجديد عقد عبده يحيى جناح الفريق.
عبده يحيى
النادي : غزل المحلة
وقاد عبده يحيى غزل المحلة للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وكشف غزل المحلة عن تجديد عقد عبده يحيى لمدة 3 سنوات.
صاحب الـ25 عاما قضى الجزء الثاني من الموسم قبل الماضي معارا للنادي المصري.
ولعب عبده يحيى مع المصري 13 مباراة وسجل هدفين قبل العودة لغزل المحلة في الموسم المنصرم.
واختتم غزل المحلة المومس الماضي منافسات دوري المحترفين في المركز الثاني خلف بتروجت ليضمن الصعود.
فيما حجز حرس الحدود البطاقة الثالثة للدوري الممتاز بعدما فاز بدورة الترقي.
ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري ويقوده فنيا أحمد عيد عبد الملك.
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