أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:18
كتب : FilGoal
قال سفيان رحيمي مهاجم منتخب المغرب الأولمبي إنه كان يأمل في الظفر بذهبية أولمبياد باريس 2024 وليس البرونزية.
سفيان رحيمي
النادي : العين
وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وشهدت المباراة تسجيل رحيمي لهدفين.
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سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني للمغرب 🇲🇦⚽️ #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/TyM4g7HVMM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وأصبح رحيمي هداف البطولة بثمانية أهداف وأول لاعب في تاريخها يسجل هدفا على الأقل في كل مباراة منذ البداية وحتى آخر مباراة.
وتحدث رحيمي عقب المباراة قائلا: "كنا نطمع في الفوز بميدالية ذهبية والجمهور المغربي عاشق للتحديات وهذه الميدالية تاريخية كأول جيل يظفر بها في تاريخ المغرب الأولمبي".
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سفيان رحيمي يتألق ويسجل الرابع للمغرب 🇲🇦⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/EQ8EwtxlDX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وعن تألقه في البطولة قال: "هذا تتويج لدعاء والدي ووالدتي والعمل الكبير من كل زملائي والمدرب طارق السكتيوي".
وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.