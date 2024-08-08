أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية

قال سفيان رحيمي مهاجم منتخب المغرب الأولمبي إنه كان يأمل في الظفر بذهبية أولمبياد باريس 2024 وليس البرونزية.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت المباراة تسجيل رحيمي لهدفين.

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وأصبح رحيمي هداف البطولة بثمانية أهداف وأول لاعب في تاريخها يسجل هدفا على الأقل في كل مباراة منذ البداية وحتى آخر مباراة.

وتحدث رحيمي عقب المباراة قائلا: "كنا نطمع في الفوز بميدالية ذهبية والجمهور المغربي عاشق للتحديات وهذه الميدالية تاريخية كأول جيل يظفر بها في تاريخ المغرب الأولمبي".

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وعن تألقه في البطولة قال: "هذا تتويج لدعاء والدي ووالدتي والعمل الكبير من كل زملائي والمدرب طارق السكتيوي".

وأصبحت هذه هي أول ميدالية أولمبية في تاريخ المغرب في كرة القدم.