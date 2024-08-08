أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل

قال بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الأولمبي إنه تحطم نفسيا لغيابه عن نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ضد إسبانيا.

وكان منتخب المغرب خسر أمام إسبانيا بهدفين لهدف في نصف نهائي الأولمبياد في مباراة غاب عنها الخنوس للإيقاف.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت المباراة تسجيل الخنوس لهدف في شباك حمزة علاء.

وتحدث الخنوس عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخورون بما حققناه".

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وأكمل "وكنا نعرف منذ البداية أننا نريد إنجاز المهمة وأنجزناها بأفضل شكل ممكن حصلنا على المركز الرابع في كأس العالم 2022 واليوم حصلنا على ميدالية".

وعن غيابه عن لقاء إسبانيا قال: "تحطمت نفسيا لغيابي عن نصف النهائي واليوم شاركت واستطعت مساعدة الفريق وفزنا بسداسية دون رد".