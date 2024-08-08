أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:16
كتب : FilGoal
قال بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الأولمبي إنه تحطم نفسيا لغيابه عن نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ضد إسبانيا.
بلال الخنوس
النادي : جينك
وكان منتخب المغرب خسر أمام إسبانيا بهدفين لهدف في نصف نهائي الأولمبياد في مباراة غاب عنها الخنوس للإيقاف.
وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وشهدت المباراة تسجيل الخنوس لهدف في شباك حمزة علاء.
وتحدث الخنوس عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخورون بما حققناه".
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بلال الخنوس يسجل الثالث للمنتخب المغربي ⚽️🇲🇦#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/M7zJRQkW52— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وأكمل "وكنا نعرف منذ البداية أننا نريد إنجاز المهمة وأنجزناها بأفضل شكل ممكن حصلنا على المركز الرابع في كأس العالم 2022 واليوم حصلنا على ميدالية".
وعن غيابه عن لقاء إسبانيا قال: "تحطمت نفسيا لغيابي عن نصف النهائي واليوم شاركت واستطعت مساعدة الفريق وفزنا بسداسية دون رد".