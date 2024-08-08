أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:16

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

قال بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب الأولمبي إنه تحطم نفسيا لغيابه عن نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 ضد إسبانيا.

وكان منتخب المغرب خسر أمام إسبانيا بهدفين لهدف في نصف نهائي الأولمبياد في مباراة غاب عنها الخنوس للإيقاف.

وفاز منتخب المغرب الأولمبي على مصر اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أخبار متعلقة:
التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع موتيابا أولمبياد باريس – زيد كريم يضمن أول ميدالية لـ الأردن

وشهدت المباراة تسجيل الخنوس لهدف في شباك حمزة علاء.

وتحدث الخنوس عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخورون بما حققناه".

وأكمل "وكنا نعرف منذ البداية أننا نريد إنجاز المهمة وأنجزناها بأفضل شكل ممكن حصلنا على المركز الرابع في كأس العالم 2022 واليوم حصلنا على ميدالية".

وعن غيابه عن لقاء إسبانيا قال: "تحطمت نفسيا لغيابي عن نصف النهائي واليوم شاركت واستطعت مساعدة الفريق وفزنا بسداسية دون رد".

بلال الخنوس المغرب الأولمبي مصر الأولمبي
نرشح لكم
أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب أولمبياد باريس - علياء صالح تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز 23 أولمبياد باريس - ترتيب ملك إسماعيل وسلمى أيمن بالخماسي الحديث عقب منافسات السلاح أولمبياد باريس – زيد كريم يضمن أول ميدالية لـ الأردن أولمبياد باريس - الجندي: سارت الأمور على ما يرام في السلاح.. والتركيز على النهائي أولمبياد باريس - لأجل ميدالية جديدة.. الأردني زيد كريم يتأهل لنصف منافسات التايكوندو
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(0) الأهلي.. بداية مباراة التتويج 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(0) زد.. انطلاق المباراة 30 دقيقة | الكرة المصرية
مطبخ برشلونة.. أول خدمة توصيل وجبات للمنازل باسم النادي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين لربع النهائي بالفوز على أبو قير للأسمدة 40 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما 41 دقيقة | باريس 2024
تشكيل زد - زيكو وشادي حسين في الأمام أمام الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
الرحلة مستمرة.. عبده يحيى يجدد تعاقده مع غزل المحلة 3 سنوات 51 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية 53 دقيقة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة