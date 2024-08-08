تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام زد.. وناصر ماهر أساسي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة زد المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

المباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله

البدلاء: عمر عبد العزيز - أحمد مجدي - حسن أبو المعاطي - محمد السيد - محمد عاطف - مهاب ياسر - حازم أسامة - سامسون أكينيولا - ناصر منسي

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 52 نقطة من 31 مباراة، بفارق المواجهات المباشرة عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر.