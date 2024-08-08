تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي بحثا عن المركز الثالث

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري المصري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

خط الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المصري الثالث لاذي لعب مباراة أكثر.

أما الأهلي فيحتاج لنقطة لحسم الدوري رسميا اليوم، حيث يتصدر برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 32 مباراة.