تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي بحثا عن المركز الثالث
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:07
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي مدرب سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري المصري.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر
خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا
خط الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد
ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المصري الثالث لاذي لعب مباراة أكثر.
أما الأهلي فيحتاج لنقطة لحسم الدوري رسميا اليوم، حيث يتصدر برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 32 مباراة.
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