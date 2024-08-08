تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي بحثا عن المركز الثالث

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

سموحة

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري المصري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

خط الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المصري الثالث لاذي لعب مباراة أكثر.

أما الأهلي فيحتاج لنقطة لحسم الدوري رسميا اليوم، حيث يتصدر برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 32 مباراة.

تشكيل سموحة الأهلي الدوري المصري
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