التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب

تحول حلم الفوز بأول ميدالية أولمبية في تاريخ منتخب مصر لكرة القدم إلى كابوس أمام المغرب.

وسقط منتخب مصر أمام المغرب اليوم الخميس بسداسية دون رد في ملعب لا البوجوار في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

افتتح عبد الصمد الزلزولي أهداف المباراة في الدقيقة 23.

وعقب ثلاث دقائق فقط سجل سفيان رحيمي الهدف الثاني لأسود الأطلس.

وفي الدقيقة 51 سجل بلال الخنوس الهدف الثالث للمنتخب المغربي.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني الشخصي له والرابع لبلاده في الدقيقة 64.

وأكمل أكرم نكاش خماسية المغرب بهدف في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 87 أتم أشرف حكيمي سداسية المغرب بهدف صاروخي من ركلة حرة.

التالتة ليست تابتة

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها منتخب مصر لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الأولمبياد أملا في حصد ميدالية.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وأصبحت المحاولة الثالثة ليس ذات فأل حسن للفراعنة فسقطوا في الاختبار.

ففي المرة الأولى كانت في أولمبياد أمستردام 1982 وحينها خسر منتخب مصر المباراة أمام إيطاليا بنتيجة 11-3.

وفي أولمبياد طوكيو 1964 خسر الفراعنة المباراة ضد ألمانيا بثلاثة أهداف لهدف.

واليوم ضد المغرب خسر منتخب مصر بسداسية قاسية دون رد.

أما المغرب فهذه هي أول مرة يظفر فيها بالميدالية في تاريخه الأولمبي.

تشكيل المباراة

تشكـــــــيل منتخب مصر لمواجهة المغرب على الميدالية البرونزية 🥉🇪🇬 زيزو وإبراهيم عادل في الهجوم، ومحمد طارق يعوض غياب عمر فايد في الدفاع ✅#Olympics | #OlympicGames | #Paris2024 pic.twitter.com/uh25eqTzWM — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط مغربي قوي وأرسل الزلزولي عرضية شتتها الدفاع وتابعها لاعب مغربي بتسديدة قوية ارتطمت بالدفاع.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا في الدقيقة الخامسة من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو" وشتتها الدفاع وتابعها محمد شحاتة بعرضية قابلها أسامة فيصل برأسية تصدى لها منير المحمدي حارس المغرب.

وأجرى منتخب مصر تبديلا اضطراريا في الدقيقة 11 بعدما سقط زيزو مصابا بشد في العضلة الخلفية.

وتدخل حسام عبد المجيد لمنع هدف مغربي في الدقيقة 15 بعد عرضية من أخوماش لسفيان رحيمي.

وفي الدقيقة 23 سجل منتخب المغرب هدف أول بتسديدة مقوسة رائعة بيمناه من داخل منطة الجزاء.

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وعقب ثلاث دقائق أضاف رحيمي الهدف الثاني للمغرب برأسية بعد عرضية من الزلزولي.

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وأصبح رحيمي أول لاعب في تاريخ الأولمبياد يسجل هدفا على الأقل في كل مباريات الأولمبياد بداية من دور المجموعات وحتى المباراة الختامية لبلاده.

وانهار منتخب مصر بعد ذلك الهدف.

ولم يظهر الفراعنة حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم المغرب بهدفين دون رد.

وبين شوطي المباراة شارك أحمد عاطف "قطة" بدلا من كريم الدبيس.

وفي الدقيقة 51 أضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وكاد محمد طارق يقلص النتيجة بركلة خلفية مزدوجة لكنها مرت أعلى المرمى.

وسجل منتخب المغرب الهدف الرابع بعد انفراد تام لسفيان رحيمي.

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وفي الدقيقة 71 سجل منتخب المغرب الهدف الخامس بعد عرضية من رحيمي قابلها أكرم نقاش بتسديدة في الشباك.

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وشارك بلال مظهر عبد الرحمن ومحمد حمدي بدلا من أسامة فيصل ومحمد شحاتة في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 86 أتم أشرف حكيمي سداسية المغرب بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

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ولم يحتسب الحكم أي دقيقة وقت بدل من ضائع ليتنتهي المباراة بفوز المغرب بسداسية دون رد.