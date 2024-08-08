خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع موتيابا
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 19:58
كتب : FilGoal
أنهى نادي الزمالك علاقته بلاعب الوسط الأوغندي جمال موتيابا.
وكان موتيابا قد انضم للزمالك خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك فسخ تعاقده مع موتيابا بالتراضي.
وقام اللاعب الأوغندي بالتوقيع على مخالصة مالية وانتهت علاقته بالنادي الأبيض.
وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.
وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.
وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.
وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.
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