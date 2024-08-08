كرة نسائية - الأهلي يعلن تعاقده مع محترفة أمريكية

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الأمريكية ميا داردن لتدعيم صفوف الكرة النسائية.

وكتب الأهلي عبر صفحته الرسمية: "من بلاد العم سام للجزيرة، مرحبًا بالمحترفة الأمريكية ميا داردن".

وانضمت داردن في صفقة انتقال حر.

وشكل الأهلي فريق الكرة النسائية الذي سيخوض الدوري في الموسم المقبل، وذلك بعد إلزام الاتحاد الإفريقي "كاف" للأندية بتكوين فريق الكرة النسائية للحصول على الرخصة القارية.

وأعلن الأهلي حتى الآن عن تعاقده مع أمنية سمير من أبها السعودي، ونادين غازي من بيراميدز، ومنة طارق من الوحدة السعودي، وأمل ناصر في صفقة انتقال حر، وسالي منصور من التقدم السعودي.