كرة نسائية - الأهلي يعلن تعاقده مع محترفة أمريكية

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

ميا داردن

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الأمريكية ميا داردن لتدعيم صفوف الكرة النسائية.

وكتب الأهلي عبر صفحته الرسمية: "من بلاد العم سام للجزيرة، مرحبًا بالمحترفة الأمريكية ميا داردن".

وانضمت داردن في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - الأهلي يعلن التعاقد مع 3 لاعبات كرة نسائية - النصر يتعاقد مع نجمة ريال مدريد طاقم تحكيم نسائي لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد جمهورية الدومينيكان الكرة النسائية - الكشف عن الجهاز الفني لمنتخب مصر

وشكل الأهلي فريق الكرة النسائية الذي سيخوض الدوري في الموسم المقبل، وذلك بعد إلزام الاتحاد الإفريقي "كاف" للأندية بتكوين فريق الكرة النسائية للحصول على الرخصة القارية.

وأعلن الأهلي حتى الآن عن تعاقده مع أمنية سمير من أبها السعودي، ونادين غازي من بيراميدز، ومنة طارق من الوحدة السعودي، وأمل ناصر في صفقة انتقال حر، وسالي منصور من التقدم السعودي.

الأهلي كرة نسائية ميا داردن
نرشح لكم
أولمبياد باريس - لأجل ميدالية غائبة منذ 1980.. اللبنانية ليتسيا عون تنافس على البرونزية أولمبياد باريس - سباحة هولندا تهدي ميداليتها الذهبية لكلبها الراحل من هي المرأة المقنعة في أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24 أولمبياد باريس - من أجل ميدالية عربية.. دنيا أبو طالب تواجه أميمة البوشتي في التايكوندو أولمبياد باريس - سما فاروق تودع منافسات الكاياك في المركز الأخير أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة هندية من نهائي المصارعة بسبب زيادة وزنها
أخر الأخبار
أولمبياد باريس – نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: أملنا في اللعبة في لوس أنجلوس؟ لن نفوز بشيء 8 دقيقة | باريس 2024
كأس مصر - الجونة ينهي مشوار الترسانة بضربات الترجيح 33 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – يوسف زكي ينهي سباق الدراجات في المركز الأخير 36 دقيقة | باريس 2024
استراحة الدوري المصري – سموحة (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) زد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مطبخ برشلونة.. أول خدمة توصيل وجبات للمنازل باسم النادي ساعة | الدوري الإسباني
كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين لربع النهائي بالفوز على أبو قير للأسمدة ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة