أولمبياد باريس – زيد كريم يضمن أول ميدالية لـ الأردن

ضمن الأردني زيد كريم أول ميدالية أولمبية لبلاده في أولمبياد باريس 2024 رسميا.

وفاز لاعب التايكوندو زيد كريم على البريطاني برادلي سيندين المصنف الثاني في اللعبة في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وبذلك ضمن زيد الحصول على ميدالية ذهبية أو فضية في وزن أقل من -68 كجم.

وسيلعب زيد كريم النهائي أمام الأوزبكي أولوجبيك راشيتوف الساعة 10:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان زيد فاز في ربع النهائي على التركي هاكان ريكبير المصنف الثالث عالميا بنتيجة 2-0.

وحصد الأردن 3 ميداليات من قبل في الأولمبياد من بينها 2 في التايكوندو في ريو 2016 وطوكيو 2020.

وبذلك ضمن العرب تسع ميداليات أولمبية بعدما تحقق سبعة من قبل وهم واحدة ذهبية للجزائر والبحرين والمغرب وفضية لتونس وبرونزية لتونس ومصر والمغرب.

هذا بالإضافة لميداليتين واحدة للجزائر ستكون ذهبية أو فضية للملاكمة إيمان خليف.

وذهبية أو فضية لزيد كرم في التايكوندو.