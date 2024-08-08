12 عاما من التفكير.. بيبي يعلن اعتزاله بعد مسيرة أسطورية

أسدل البرتغالي بيبي الستار على رحلته مع كرة القدم بعد مسيرة أسطورية.

بيبي النادي : معتزل

نجم بورتو وريال مدريد السابق أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مشاركته منذ أسابيع في يورو 2024.

بيبي الذي كتب التاريخ خلال التسخة الأخيرة من يورو 2024 أعلن اعتزاله في عمر 41 عاما.

وبات بيبي أكبر لاعب في التاريخ يشارك في مرحلة خروج المغلوب من بطولة دولية كبرى.

المدافع الصلب فكر في القرار ذاته منذ 12 عاما، بعدما كشف في ديسمبر 2012عن رغبته في الاعتزال بعد واقعة اعتدائه على خابي كاسكيرو لاعب خيتافي حينما كان لاعبا في ريال مدريد.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (ريكورد) البرتغالية، أوضح بيبي أن اعتدائه على كاسكيرو سيظل محفورا في سجله خاصة وأن هناك بعض الجماهير التي أطلقت عليه لفظ "قاتل" تعليقا على هذه الواقعة التي تسببت في ايقافه عشر مباريات بالليجا.

مسيرة أسطورية

بيبي بدأ مسيرته مع ماريتيمو في 2002 واستمر معه قبل أن ينتقل إلى بورتو في صيف 2004.

ونجح بيبي في تقديم نفسه كمدافع من الطراز الرفيع مع بورتو بين عامي 2004-2007 ليخطف أنظار ريال مدريد.

مع النادي الملكي لعب بيبي 10 سنوات كاملة بين عامي 2007-2017 وسطر معه مسيرة أسطورية.

لعب بيبي 334 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 15 هدفا وصنع 20 وتوج معه بـ15 لقبا.

وفاز بيبي بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد (2013-2014،2015-2016، 2016-2017).

رحل بيبي عن ريال مدريد في صيف 2017 وانضم إلى بيشكتاش التركي في تجربة قصيرة.

ظن البعض أن مسيرة بيبي قاربت على النهاية لكن عودته لبورتو كتبت نجاحه من جديد.

عاد بيبي إلى بورتو في يناير 2019 ليتوج معه مجددا بلقبين للدوري ومثلهما للسوبر ولقب لكأس البرتغال.

واستمر بيبي في صفوف بورتو حتى أعلن نهاية مسيرته مع كرة القدم بشكل نهائي في أغسطس 2024.

المسيرة الدولية

دافع بيبي عن ألوان منتخب بلاده على مدار 17 عاما بعدما حمل قميص منتخب البرتغال للمرة الأولى في نوفمبر 2007.

ولعب بيبي 141 مباراة بقميص منتخب البرتغال وسجل 8 أهداف.

وفاز بيبي مع برازيل أوروبا بلقبين تاريخين (يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019).