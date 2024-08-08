بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا رسميا اليوم الخميس بشأن أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

أحمد رفعت النادي :

وجاء بيان النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء تحقيقات موسعة في قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته لمعرفة ما إذا كان قد شابها أي مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، وستعلن النيابة العامة في حينه عما آلت إليه التحقيقات.

ماذا حدث؟

توفي لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، أحمد رفعت، يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض إثر سقوطه في مباراة ناديه مودرن فيوتشر سابقا -مودرن سبورت حاليا- أمام الاتحاد السكنري في شهر مارس الماضي.

وألمح رفعت في آخر حوار تليفزيوني له عقب خروجه من المستشفى وقبل وفاته بأسابيع إلى أن سبب تعرضه للأزمة القلبية جاء بسبب إيذاء شخصين له ولم يذكر اسمهما.

وعقب وفاته أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت الذي كان يتواجد فيه رفعت تقدمه بالاستقالة من منصبه.

فيما طالب محمد شقيق اللاعب بسؤال أحمد دياب عضو رابطة الأندية عما حدث لرفعت وقتما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي.

وقبل عدة أيام وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف رفعت إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وبعدها أعلن وليد دعبس تراجعه عن الاستقالة ووصف قرار رئيس الجمهورية بأنه يثلج الصدور.