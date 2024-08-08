أولمبياد باريس - الجندي: سارت الأمور على ما يرام في السلاح.. والتركيز على النهائي

أعرب أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث عن سعادته بعد نهاية منافسات السلاح اليوم الخميس.

وحقق الجندي المركز الثاني متعادلا في مجموع النقاط مع صاحب المركز الأول برصيد 245 نقطة.

وقال أحمد الجندي في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية: "سارت الأمور على ما يرام اليوم، مازلنا نركز على الدور نصف النهائي غدا الجمعة ثم النهائيات السبت".

وتابع "أردت تحقيق أداء جيد اليوم في السلاح حتى أكون أكثر راحة مما كنت عليه في أولمبياد طوكيو".

وأوضح الجندي "كانت النتيجة متوسطة في الجولة الأولى لكنها سارت على ما يرام واستمرت حتى النهاية".

واختتم الجندي تصريحاته "غدا الدور نصف النهائي، أريد فقط تجاوز ركوب الخيل ثم السباحة ثم الجري بالليزر وأخيرا النهائيات".

وتقام غدا الجمعة تصفيات نصف النهائي لفردي الرجال بمشاركة أحمد الجندي ومهند شعبان.

فيما تقام تصفيات نصف نهائي فردي السيدات يوم السبت بمشاركة سلمى أيمن وملك إسماعيل لتحديد المتأهلين للنهائي وعددهم 18 لاعبا و18 لاعبة والمنافسين على الميداليات.

ويقام نهائي الرجال يوم السبت فيما يقام نهائي السيدات يوم الاحد.