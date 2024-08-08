انتهت في كأس مصر - الجونة (0) (2-0) (0) الترسانة.. متأهل جديد

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:56

كتب : FilGoal

مروان - حمدي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة بعد قليل ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

فيما يواجه الجونة نظيره الترسانة ضمن منافسات الدور ذاته.

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بيراميدز × أبو قير للأسمدة

لمتابعة مباراة بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة من هنا

نهاية المباراة بتأهل بيراميدز إلى ربع النهائي

ق62 انفراد تام من مهاجم بيراميدز وتصدي رائع من أحمد الشناوي

ق46 عرضية خطيرة من محمد حمدي يتابعها مصطفى فتحي لكن الفرصة تضيع بغرابة.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق32 مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بمهاراة رائعة داخل منطقة الجزاء لكن حكم المنباراة يلغيه بداعي التسلل.

ق28 مروان حمدي يسجل الهدف لنادي بيراميدز

ق8 محاولة هجومية أولى لنادي بيراميدز بعد عرضية خطيرة من مروان حمدي يبعدها دفاع أبو قير للأسمدة قبل وصولها لمصطفى فتحي

انطلاق المباراة

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الترسانة × الجونة

لمتابعة مباراة الترسانة ضد الجونة من هنا.

نهاية المباراة بتاهل الجونة إلى ربع النهائي

ركلات الترجيح

الجونة 2

الترسانة 0

ق120+4 حسن سمير يسجل الهدف لنادي الجونة في الوقت القاتل بعد خطأ فادح من حارس المرمى لكن حكم المباراة يلغيه لوجود خطأ.

ق96 انفراد تام من أيمن موكا لاعب الجونة الذي وضع الكرة في اتجاه المرمى لكنها مرت بجوار المرمى

بداية الشوط الأول الإضافي

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نهاية الشوط الثاني

ق50 مرور رائع من الجهة اليسري من جناح الترسانة وتسديدة قوية تمر أعلى المرمى

ق46 تصدي رائع من حارس الترسانة بعد انفراد تام من أيمن موكا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 تسديدة قوية من رضا صلاح لاعب الجونة تمر أعلى المرمى

ق15 القائم يحرم أيمن موكا من تسجيل الهدف الاول لنادي الجونة

كأس مصر بيراميدز الجونة
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