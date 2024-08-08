أولمبياد باريس - لأجل ميدالية جديدة.. الأردني زيد كريم يتأهل لنصف منافسات التايكوندو

تأهل الأردني زيد كريم لنصف منافسات التايكوندو في وزن أقل من -68 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وفاز زيد على التركي هاكان ريكبير المصنف الثالث عالميا بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وسيلتقي زيد في نصف النهائي مع البريطاني برادلي سيندين في المصنف الثاني.

وستقام المباراة بعد قليل وفي حال تأهله سيضمن ميدالية جديدة للأردن.

وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية، وستقام المباريات اليوم.

وحصد الأردن 3 ميداليات من قبل في الأولمبياد من بينها 2 في التايكوندو في ريو 2016 وطوكيو 2020.