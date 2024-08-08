أولمبياد باريس - لأجل ميدالية جديدة.. الأردني زيد كريم يتأهل لنصف منافسات التايكوندو
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:42
كتب : FilGoal
تأهل الأردني زيد كريم لنصف منافسات التايكوندو في وزن أقل من -68 كجم في أولمبياد باريس 2024.
وفاز زيد على التركي هاكان ريكبير المصنف الثالث عالميا بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.
وسيلتقي زيد في نصف النهائي مع البريطاني برادلي سيندين في المصنف الثاني.
🇯🇴🥋 الأردني زيد كريم يحجز مقعداً في نصف نهائي وزن تحت 68 كلغ ضمن منافسات التايكواندو#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/PKgcmB7VWp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وستقام المباراة بعد قليل وفي حال تأهله سيضمن ميدالية جديدة للأردن.
وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية، وستقام المباريات اليوم.
وحصد الأردن 3 ميداليات من قبل في الأولمبياد من بينها 2 في التايكوندو في ريو 2016 وطوكيو 2020.
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