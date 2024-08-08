أولمبياد باريس - لأجل ميدالية جديدة.. الأردني زيد كريم يتأهل لنصف منافسات التايكوندو

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

زيد كريم

تأهل الأردني زيد كريم لنصف منافسات التايكوندو في وزن أقل من -68 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وفاز زيد على التركي هاكان ريكبير المصنف الثالث عالميا بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وسيلتقي زيد في نصف النهائي مع البريطاني برادلي سيندين في المصنف الثاني.

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وستقام المباراة بعد قليل وفي حال تأهله سيضمن ميدالية جديدة للأردن.

وإذا خسر سيلعب على الميدالية البرونزية، وستقام المباريات اليوم.

وحصد الأردن 3 ميداليات من قبل في الأولمبياد من بينها 2 في التايكوندو في ريو 2016 وطوكيو 2020.

زيد كريم أولمبياد باريس باريس 2024
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