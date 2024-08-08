انتهت أولمبياد باريس – مصر (0)-(6) المغرب.. نهاية المباراة

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر الأولمبي والمغرب الأولمبي التي تقام في ملعب لا البوجوار لتحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024.

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نهاية المبااراة دون وقت ضائع.

ق. 86 الهدف السادس. كرة ثابتة نفذها أشرف حكيمي في المرمى بشكل رائع.

ق. 85 بلال مظهر ومحمد حمدي يشاركان بدلا من أسامة فيصل، ومحمد شحاتة.

ق. 80 دخول عادل تحيف بدلا من أكرم نقاش.

ق. 76 ثلاثة تبديلات للمغرب بدخول إليسا بن صغير، والمهدي موهوب، وبنيامين بوشواري بدلا من بلال الخنوس، وعبد الصمد الزلزولي، وأمير ريتشاردسون.

ق. 71 هدف خامس للمغرب. عرضية من رحيمي يقابلها أكرم نقاش في المرمى.

ق. 63 هدف رابع للمغرب. بينية من أخوماش إلى سفيان رحيمي الذي انفرد وسجل الرابع.

ق. 62 تبديل للمغرب بدخول ياسين كيشتا بدلا من أسامة ترجالين.

ق. 62 ركنية لمصر قابلها محمد طارق بخلفية مزدوجة فوق المرمى بقليل.

ق. 55 زياد كمال يشارك بدلا من محمود صابر.

ق. 51 هدف ثالث للمغرب. بلال الخنوس يسدد من خارج منطقة الجزاء في المرمى.

ق. 50 إنذار لـ أحمد عاطف

أحمد عاطف يشارك بدلا من كريم الدبيس مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

6 دقائق وقت بدل من ضائع

ق. 45 عرضية خطيرة من محمد شحاتة تمر أمام رأس أسامة فيصل داخل الست ياردات.

ق. 39 تصويبة بعيدة من محمود صابر فوق المرمى.

ق. 31 إنذار لـ إبراهيم عادل بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي.

ق. 26 هدف ثان للمغرب. عرضية من الزلزولي يقابلها سفيان رحيمي برأسية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

ق. 23 هدف أول للمغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولي من تصويبة رائعة في مرمى حمزة علاء.

ق. 20 ركنية مغربية يبعدها محمد طارق إلى رمية تماس.

ق. 15 عرضية من أخوماش إلى سفيان رحيمي لكن عبد المجيد يتدخل في اللخظة الأخيرة.

ق. 11 تبديل اضطراري.. مصطفى سعد يشارك بدلا من زيزو المصاب.

ق. 9 تصويبة من زيزو يتصدى لها الحارس إلى ركنية وسقوط زيزو مصابا ويمسك بالعضلة الخلفية.

ق. 5 أوووه ركنية نفذها زيزو واخرجها الدفاع ليتابعها محمد شحاتة بعرضية، قابلها أسامة فيصل وتصدى لها منير المحمدي في أخطر فرص اللقاء.

ق. 5 ركنية أولى لمصر بعد عرضية من زيزو تصطدم بالدفاع.

ق. 1 خطورة مغربية أولى في الدقيقة الأولى بعد انطلاقة من عبد الصمد الزلزولي وعرضية أخرجها الدفاع ليتابعها لاعب المغرب بتصويبة تصطدم بالدفاع.

بداية المباراة

مصر الأولمبي المغرب الأولمبي أولمبياد باريس
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