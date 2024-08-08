أولمبياد باريس - لاعب المغرب يكشف سبب غيابه عن مواجهة مصر

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

منتخب المغرب الأولمبي ضد الأرجنتين

كشف أسامة العزوزي لاعب منتخب المغرب الأولمبي سبب غيابه عن مواجهة الفراعنة.

ويواجه منتخب المغرب نظيره المصري بعد قليل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وكتب العزوزي عبر إنستجرام: " للأسف، بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها أمام إسبانيا يوم الاثنين الماضي، لن أشارك في مباراة اليوم".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - لأجل ميدالية غائبة منذ 1980.. اللبنانية ليتسيا عون تنافس على البرونزية كأس مصر - مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة.. والشيبي أساسي خبر في الجول - دسوقي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى مودرن سبورت تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

وأضاف "قدمت كل ما لدي لمنتخبنا وبلدنا خلال المباريات الماضية، لدي ثقة كاملة في أن زملائي سيبذلون قصارى جهدهم اليوم لضمان الفوز".

وأتم "هدفنا هو إظهار أننا ننتمي إلى أفضل الفرق في العالم. هذه المباراة لكل مغربي في جميع أنحاء العالم، لشكرهم على دعمهم الثابت. معا، نحن أقوياء. دعونا نواجه هذه اللحظة بفخر وعزيمة".

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.

أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب أولمبياد باريس - علياء صالح تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز 23 أولمبياد باريس - ترتيب ملك إسماعيل وسلمى أيمن بالخماسي الحديث عقب منافسات السلاح أولمبياد باريس – زيد كريم يضمن أول ميدالية لـ الأردن أولمبياد باريس - الجندي: سارت الأمور على ما يرام في السلاح.. والتركيز على النهائي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(0) الأهلي.. بداية مباراة التتويج 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(0) زد.. انطلاق المباراة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مطبخ برشلونة.. أول خدمة توصيل وجبات للمنازل باسم النادي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين لربع النهائي بالفوز على أبو قير للأسمدة 41 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما 41 دقيقة | باريس 2024
تشكيل زد - زيكو وشادي حسين في الأمام أمام الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
الرحلة مستمرة.. عبده يحيى يجدد تعاقده مع غزل المحلة 3 سنوات 51 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية 53 دقيقة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة