أولمبياد باريس - لاعب المغرب يكشف سبب غيابه عن مواجهة مصر

كشف أسامة العزوزي لاعب منتخب المغرب الأولمبي سبب غيابه عن مواجهة الفراعنة.

ويواجه منتخب المغرب نظيره المصري بعد قليل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وكتب العزوزي عبر إنستجرام: " للأسف، بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها أمام إسبانيا يوم الاثنين الماضي، لن أشارك في مباراة اليوم".

وأضاف "قدمت كل ما لدي لمنتخبنا وبلدنا خلال المباريات الماضية، لدي ثقة كاملة في أن زملائي سيبذلون قصارى جهدهم اليوم لضمان الفوز".

وأتم "هدفنا هو إظهار أننا ننتمي إلى أفضل الفرق في العالم. هذه المباراة لكل مغربي في جميع أنحاء العالم، لشكرهم على دعمهم الثابت. معا، نحن أقوياء. دعونا نواجه هذه اللحظة بفخر وعزيمة".

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.