أولمبياد باريس - لأجل ميدالية غائبة منذ 1980.. اللبنانية ليتسيا عون تنافس على البرونزية

تلعب اللبنانية ليتسيا عون على الميدالية البرونزية لمنافسات التايكوندو في وزن أقل من 57 كجم بأولمبياد باريس.

وفي حال حصدت ليتسيا ميدالية ستكون أول امرأة تحصد ميدالية أولمبية في تاريخ بلاده الأزر.

وتأهلت اللبنانية ليتسيا عون إلى نصف نهائي منافسات التايكوندو في وزن أقل 57 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وانتصرت ليتسيا على المقدونية ميجلينا ريلجيكي بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وخسرت ليتسيا أمام الإيرانية نهاد كياني بنتيجة 2-0 في الجولات.

وتقام مباراة نصف النهائي مساء اليوم الخميس.

🇱🇧 🥋 اللبنانية ليتيسيا عون تحجز بطاقة العبور لنصف نهائي مسابقة التايكواندو لوزن تحت 57 كغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/zj9zxzK88g

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024

وفي حال حصدت ليتسيا ميدالية ستكون أول امرأة تحصد ميدالية أولمبية في تاريخ بلاده الأزر.

ويمتلك لبنان 4 ميداليات أولمبية بواقع 2 فضية و2 برونزية.

وتعود آخر ميدالية أولمبية لـ نسخة موسكو 1980.