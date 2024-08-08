أولمبياد باريس - لأجل ميدالية غائبة منذ 1980.. اللبنانية ليتسيا عون تنافس على البرونزية

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

اللبنانية ليتسيا عون

تلعب اللبنانية ليتسيا عون على الميدالية البرونزية لمنافسات التايكوندو في وزن أقل من 57 كجم بأولمبياد باريس.

وفي حال حصدت ليتسيا ميدالية ستكون أول امرأة تحصد ميدالية أولمبية في تاريخ بلاده الأزر.

وتأهلت اللبنانية ليتسيا عون إلى نصف نهائي منافسات التايكوندو في وزن أقل 57 كجم في أولمبياد باريس 2024.

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وانتصرت ليتسيا على المقدونية ميجلينا ريلجيكي بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وخسرت ليتسيا أمام الإيرانية نهاد كياني بنتيجة 2-0 في الجولات.

وتقام مباراة نصف النهائي مساء اليوم الخميس.

🇱🇧 🥋 اللبنانية ليتيسيا عون تحجز بطاقة العبور لنصف نهائي مسابقة التايكواندو لوزن تحت 57 كغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/zj9zxzK88g

وفي حال حصدت ليتسيا ميدالية ستكون أول امرأة تحصد ميدالية أولمبية في تاريخ بلاده الأزر.

ويمتلك لبنان 4 ميداليات أولمبية بواقع 2 فضية و2 برونزية.

وتعود آخر ميدالية أولمبية لـ نسخة موسكو 1980.

اللبنانية ليتسيا عون أولمبياد باريس 2024 باريس 2024
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