كأس مصر - مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة.. والشيبي أساسي

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 17:16

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - فيوتشر - مروان حمدي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة أبو قير للأسمدة.

ويلعب بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة بعد قليل ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود عبد العاطي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - أحمد فتحي - صامويل أومسا - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي - دودو الجباس.

بيراميدز كأس مصر
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