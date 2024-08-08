تشكيل المغرب الأولمبي – حكيمي ورحيمي والزلزولي والخنوس ضمن كتيبة مدججة ضد مصر

عاد بلال الخنوس لوسط ملعب المغرب ضد مصر، ليكمل عقد كتيبة مدججة بالنجوم في مباراة المركز الثالث.

أعلن طارق سكتيوي مدرب مننتخب المغرب الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر بعد قليل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل المغرب شهد البدء بالقوة الضاربة كاملة، بقيادة أشرف حكيمي، وسفيان رحيمي.

وعاد بلال الخنوس لوسط الملعب بعد غيابه ضد إسبانيا للإيقاف، فيما يقود سفيان رحيمي هداف البطولة خط الهجوم.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حارس: منير المحمدي.

الدفاع: أشرف حكيمي – زكرياء الواحدي – مهدي بوكامير – أكرم النقاش.

الوسط: أمير ريتشاردسون – أسامة ترغالين – بلال الخنوس.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – إلياس أخوماش – سفيان رحيمي.