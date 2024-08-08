تشكيل مصر الأولمبي – محمد طارق أساسي لأول مرة.. وفيصل يقود الهجوم ضد المغرب

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

يقود أسامة فيصل هجوم منتخب مصر الأولمبي، فيما يتواجد محمد طارق كأساسي في الدفاع.

أعلن روجيريو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه لمواجهة المغرب بعد قليل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة القدم لـ أولمبياد باريس 2024.

تشكيل مصر شهد دخول محمد طارق كأساسي لأول مرة في الدفاع بسبب طرد عمر فايد.

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من جهة أخرى، يتواجد محمد النني في وسط الملعب بجانب محمود صابر، وأحمد نبيل "كوكا".

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حارس: حمزة علاء.

الدفاع: محمد شحاتة – حسام عبد المجيد – محمد طارق – كريم الدبيس.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – محمد النني – محمود صابر.

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

وعلى دكة البدلاء، يتواجد محمد حمدي للمباراة الثانية على التوالي بعد دخوله بدلا من أحمد عيد المصاب، ضمن 6 لاعبين فقط بسبب طرد عمر فايد.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي الجابري.

الدفاع: محمد حمدي.

الوسط: زياد كمال - أحمد عاطف - مصطفى سعد.

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن.

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