أولمبياد باريس - سباحة هولندا تهدي ميداليتها الذهبية لكلبها الراحل

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 16:33

كتب : إسلام أحمد

شارون فان رويندال

أهدت شارون فان رويندال الفائزة بالذهبية ماراثون 10 آلاف كيلومتر سيدات ميداليتها لكلبها "ريو" الذي توفي في مايو الماضي.

وفازت شارون بالذهبية بعدما حصدت ذهبية في ريو 2016 وفضية في طوكيو 2020 قبل ثلاث سنوات.

وحققت شارون زمنا قدره ساعتين و3 دقائق و34.2 ثانية بفارق 5.5 ثانية عن أقرب المنافسات.

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وبعد فوزها بالذهبية أشارت شارون لوشم يحمل بصمة مخلب كلبها الراحل والذي يحمل اسم ريو والذي سمته بهذا الاسم بعد الفوز بالذهبية في 2016 بالبرازيل بمدينة ريو دي جانيرو.

World Aquatics on X:

وقالت شارون في تصريحات صحيفة: "كان يحتاج إلى عملية جراحية صغيرة في رئتيه، فأعطيته إياها على أمل أن نعيش معا في هولندا بعد الأولمبياد في منزلي الذي يحتوي على حديقة".

وأضافت "أصيب بمضاعفات بعد العملية الجراحية وتوفى، وتوقفت عن السباحة لمدة 3 أسابيع".

وأكملت "قلت لنفسي، دعنا نحاول وسأسبح من أجله بكل قلبي. لقد فعلتها وفزت من أجله".

Sharon van Rouwendaal Makes Late Move For 10k Gold

وأقيمت المنافسات في نهر السين الذي ألغيت منافسات الترياثلون فيه من قبل بسبب التلوث.

كما سبق وأن انسحبت بلجيكا من منافسات الترياثلون بسبب إصابة لاعبته إثر المشاركة في نهر السين.

شارون فان رويندال سباحة أولمبياد باريس باريس 2024
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