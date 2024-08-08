خبر في الجول - دسوقي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى مودرن سبورت

توصل محمد دسوقي لاتفاق مع نادي مودرن سبورت للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

محمد الدسوقي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وينتهي تعاقد دسوقي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن محمد دسوقي قد توصل لاتفاق مع نادي مودرن سبورت للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر.

ويلعب محمد دسوقي في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 26 عاما.

وكان دسوقي قد انتقل إلى الإسماعيلي قادما من مصر للمقاصة في صيف 2021.

وشارك دسوقي في 30 مباراة مع الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

وساهم دسوقي في خمسة أهداف إذ سجل 4 وصنع هدفا.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 بمسابقة الدوري برصيد 32 نقطة.

بينما مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 50 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، أما مودرن سبورت فيواجه الاتحاد السكندري.