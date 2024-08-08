خبر في الجول - دسوقي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى مودرن سبورت

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 16:26

كتب : عمرو نبيل

عمار ياسر - الزمالك - محمد دسوقي - الإسماعيلي

توصل محمد دسوقي لاتفاق مع نادي مودرن سبورت للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

محمد الدسوقي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وينتهي تعاقد دسوقي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن محمد دسوقي قد توصل لاتفاق مع نادي مودرن سبورت للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال القيعي: أتمنى ضم الساعي قريبا.. وصفقاتنا مع الإسماعيلي دائما تكون بشكل مباشر صراع البقاء - المقاولون يضع نفسه في ورطة جديدة.. والإسماعيلي يدفع ثمن حماية آمال البلدية

ويلعب محمد دسوقي في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 26 عاما.

وكان دسوقي قد انتقل إلى الإسماعيلي قادما من مصر للمقاصة في صيف 2021.

وشارك دسوقي في 30 مباراة مع الإسماعيلي بمسابقة الدوري.

وساهم دسوقي في خمسة أهداف إذ سجل 4 وصنع هدفا.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 بمسابقة الدوري برصيد 32 نقطة.

بينما مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 50 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، أما مودرن سبورت فيواجه الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي الدوري المصري محمد دسوقي
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - وسام أبو علي يقود حملة التتويج.. وناشئ غاني على الدكة أمام سموحة بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت العربي الكويتي يضم عبد الرحمن خالد سكاي: كورت زوما يقترب من الدوري الإماراتي سيراميكا يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ثنائي الفريق ثروت سويلم: الأندية هي التي تحدد شكل الدوري.. وسبب غياب دياب عن نهائي الرابطة مباريات الخميس 8 أغسطس - حلم البرونزية لـ مصر الأولمبي.. وحسم الدوري لـ الأهلي أحمد جمال حكما لمباراة الزمالك أمام زد
أخر الأخبار
التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب 8 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع موتيابا 9 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - وسام أبو علي يقود حملة التتويج.. وناشئ غاني على الدكة أمام سموحة 15 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - علياء صالح تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز 23 36 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ترتيب ملك إسماعيل وسلمى أيمن بالخماسي الحديث عقب منافسات السلاح 57 دقيقة | باريس 2024
كرة نسائية - الأهلي يعلن تعاقده مع محترفة أمريكية ساعة | رياضة نسائية
أولمبياد باريس – زيد كريم يضمن أول ميدالية لـ الأردن ساعة | باريس 2024
12 عاما من التفكير.. بيبي يعلن اعتزاله بعد مسيرة أسطورية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة