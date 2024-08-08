تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 16:10

كتب : هاني العوضي

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد سموحة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة ثمن النهائي بين الفريقين يوم 21 من أغسطس الجاري بدلا من 20 في تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي أمام الاتفاق السعودي يوم 17 أغسطس الجاري بالسعودية.

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وتأتي تلك المباراة ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بترتيب الدروي برصيد 32 نقطة.

ويتبقى للإسماعيلي مباراتين في مسابقة الدوري لختام الموسم الحالي.

ويحتاج الدراويش لنقطتين فقط من أجل حسم البقاء في الدوري.

أما سموحة فيتواجد في المركز السادس بالدوري برصيد 48 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات.

وتنطلق منافسات ثمن نهائي كأس مصر اليوم الخميس وحتى 22 أغسطس الجاري.

الدوري المصري الإسماعيلي سموحة
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