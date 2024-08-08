سكاي: كورت زوما يقترب من الدوري الإماراتي

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

كورت زوما - وست هام

يقترب المدافع الفرنسي كورت زوما مدافع وست هام الإنجليزي من الانضمام لصفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي.

كيرت زوما

النادي : وست هام يونايتد

شباب الأهلي دبي
تشيلسي

وبحسب تقرير شبكة "سكاي سبورتس" فإن زوما سيخضع للكشف الطبي خلال اليومين المقبلين لحسم انتقاله.

أشار تقرير لشبكة "ذا أثليتك" إلى أن اللاعب سيتنقل في صفقة انتقال حر مقابل دفع شباب الأهلي راتبه بالكامل.

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وخاض قائد وست هام 33 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف.

وأوضح التقرير أن رحيل زوما سيحسن ميزانية رواتب الفريق بعد ضم 6 صفقات في الصيف الجاري من بينها ماكسيمليان كيلمان من ولفرهامبتون.

وبدأ زوما مسيرته مع سانت إيتيان الفرنسي وانضم لتشيلسي في صيف 2014 وحقق لقبي الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد.

وأعير لصفوف ستوك سيتي وإيفرتون وانضم لوست هام في 2021 وحقق معهم دوري المؤتمر الأوروبي.

وعوُقب زوما في 2022 بتأدية 180 ساعة للخدمة المجتمعية بعد إدانته بضرب وصفع قطته.

وضم شباب الأهلي هذا الصيف كل من الإيراني سردار أزمون من باير ليفركوزن وريكيلمي من كويابا وجاستون سواريز من بني ياس.

ويقود البرتغالي باولو سوزا تدريب الفريق الذي ينافس في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كورت زوما تشيلسي وست هام شباب الأهلي دبي
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