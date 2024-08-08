أولمبياد باريس - نهاية مشوار البعثة الفلسطينية.. دويدار يودع في منافسات ألعاب القوى

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد دويدار

ودع العداء الفلسطيني محمد دويدار منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.

ولم يستطع الفلسطيني الوصول لمرحلة نصف النهائي في سباق 800 متر.

وحل دويدار في المركز التاسع والأخير بالسباق الرابع من 800 متر بزمن قدره دقيقة و54 ثانية و83 جزء من الثانية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح أولمبياد باريس - منتخب مصر ينهي منافسات كرة اليد في المركز الخامس أولمبياد باريس - أحمد نصار يودع منافسات التايكوندو.. في انتظار فرصة الترضية

ويتأهل من الـ 4 سباقات أول 4 لاعبين في كل سباق بالإضافة لأفضل ثنائي حقق أفضل زمن.

وسبق أن كشف دويدار في تصريحات صحيفة: "الحمد لله على كل شيء. لم أنجح في تحسين أفضل رقم شخصي لي، لكني اعتبر ما حققته إنجازا بالنظر إلى فترة الإعداد القاسية التي خضتها قبل سفري إلى باريس".

وأضاف "وجودي هنا هو إنجاز في حد ذاته، أن يكون العلم الفلسطيني حاضرا في أكبر المحافل الدولية".

محمد دويدار - مصدر الإخبارية

أوضح "مشاركتنا في الأولمبياد توجه رسالة واضحة بأننا صامدون على أرضنا وثابتون على الحق، وبإمكاننا توجيه رسالة سلمية عن طريق الرياضة".

وتابع "أجريت استعداداتي لمدة 53 يوما في الجزائر ثم عدت إلى فلسطين ولم أجد أي ملعب للتدريب، حيث تدربت لمدة شهر كامل في الشوارع البعيدة نسبيا عن القصف قبل القدوم إلى باريس، لكن الوضع لم يكن آمنا بالمرة".

وشدد "كانت تدريباتي غير مجدية بالمرة، فنحن جميعا نعاني ظروفا نفسية سيئة بالنظر إلى الوضع المأسوي من حولنا، في الوقت الذي كنت أتدرب فيه كان الشهداء والجرحى يتساقطون في جميع الأنحاء، السبب الرئيسي في وجودي هنا في باريس هو فلسطين".

وأشار "أهدي مشاركتي الأولمبية للشهداء، نحن نركض بأرواحهم وصمودهم، فهم الذين علمونا بدمائهم الثبات والصبر".

وواصل "فقدت العديد من المقربين لي خلال الحرب الدائرة، ومن بينهم وسيم أبو ديب لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، والمدرب ماجد خليل أبو مراحيل، وهو أول من رفع العلم الفلسطيني في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد 1996".

وأتم "أهدي مشاركتي في الأولمبياد لكل الرياضيين الذين استشهدوا، ولجميع الشهداء بشكل عام ولوالدي الراحل وكل الشعب الفلسطيني".

وبذلك انتهت مشاركات البعثة الفلسطينية في أولمبياد باريس 2024 والتي ضمت 8 رياضيين.

ومثل بعثة فلسطين 8 رياضيين هم: السباحيّن فاليري ترزي ويزن البواب، والعدائيّن محمد دويدار وليلى المصري، ولاعب الجودو فارس بدوي، ولاعب التايكواندو عمر إسماعيل، ولاعب الرماية جورج الصالحي، ولاعب الملاكمة وسيم أبو سل.

محمد دويدار ألعاب قوى أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
تشكيل المغرب الأولمبي – حكيمي ورحيمي والزلزولي والخنوس ضمن كتيبة مدججة ضد مصر تشكيل مصر الأولمبي – محمد طارق أساسي لأول مرة.. وفيصل يقود الهجوم ضد المغرب أولمبياد باريس - سباحة هولندا تهدي ميداليتها الذهبية لكلبها الراحل أولمبياد باريس - أحمد الجندي ينهي منافسات السلاح بالخماسي الحديث بأعلى نقاط مصارعة - لتحقيق ذهبية أولمبية.. كرم جابر يعلن التوجه للتدريب من هي المرأة المقنعة في أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح
أخر الأخبار
كأس مصر - مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة.. والشيبي أساسي 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المغرب الأولمبي – حكيمي ورحيمي والزلزولي والخنوس ضمن كتيبة مدججة ضد مصر 22 دقيقة | باريس 2024
تشكيل مصر الأولمبي – محمد طارق أساسي لأول مرة.. وفيصل يقود الهجوم ضد المغرب 36 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - سباحة هولندا تهدي ميداليتها الذهبية لكلبها الراحل 54 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول - دسوقي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - أحمد الجندي ينهي منافسات السلاح بالخماسي الحديث بأعلى نقاط ساعة | باريس 2024
العربي الكويتي يضم عبد الرحمن خالد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة