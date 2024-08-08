مصارعة - لتحقيق ذهبية أولمبية.. كرم جابر يعلن التوجه للتدريب

أعلن البطل الأولمبي كرم جابر توجهه إلى التدريب من أجل إعداد بطل لحصد ميدالية ذهبية في المصارعة.

وكانت آخر ذهبية حققتها مصر في المصارعة عن طريق كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004.

وفشل لاعبو منتخب مصر للمصارعة الرومانية في حصد أي ميدالية بأولمبياد باريس 2024.

وكتب كرم جابر عبر حسابه الرسمي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله على كل شئ، بإذن الله سأكون في مجال التدريب بمثل مكانى كلاعب أولمبي، ولا أتكاسل، ولكنى أسير بقوة حينما أريد وأحب أن أعمل فأصارع واجتهد وأسعى إلى قمة الوصول فيما أحب".

"أرى بالفعل أن لدينا الكثير من الأبطال ومن السهل أن يكونوا أولمبيين كل دورة أولمبية خاصة أتكلم عن المصارعة في مصر".

"كل الاحترام والتقدير لكل شخص يتولى منصبا أو في مجال التدريب أو الإدارة، بعيدا عن اللعب، لا يوجد شخص في مكانه".

"ذلك ليس تقصير من الشخص، ولكن على العكس لدينا سوء اختيار للشخص المناسب في المكان المناسب".

"بإذن الله التدريب سيكون مهنتي ومصدر شغفي لتحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد بمظهر وأداء أفضل من أثينا إن شاء الله".

"علم التدريب الحديث يجعلك كمدرب يمكنك صناعة أبطال في أسرع وأفضل وقت".

"الاختيار هي صفة، ربنا يختص بعض عباده بها، لدينا الكثير من الأبطال.. تحيا مصر".

ويعتبر كرم جابر أنجح رياضي مصري في تاريخ الأولمبياد بعد تحقيق ميداليتين متنوعتين.

وحقق كرم جابر ذهبية أثينا 2004 ثم عاد في لندن 2012 لتحقيق الميدالية الفضية.