مصارعة - لتحقيق ذهبية أولمبية.. كرم جابر يعلن التوجه للتدريب

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 13:29

كتب : محمد سمير

كرم جابر - أثينا 2004

أعلن البطل الأولمبي كرم جابر توجهه إلى التدريب من أجل إعداد بطل لحصد ميدالية ذهبية في المصارعة.

وكانت آخر ذهبية حققتها مصر في المصارعة عن طريق كرم جابر في أولمبياد أثينا 2004.

وفشل لاعبو منتخب مصر للمصارعة الرومانية في حصد أي ميدالية بأولمبياد باريس 2024.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية

وكتب كرم جابر عبر حسابه الرسمي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله على كل شئ، بإذن الله سأكون في مجال التدريب بمثل مكانى كلاعب أولمبي، ولا أتكاسل، ولكنى أسير بقوة حينما أريد وأحب أن أعمل فأصارع واجتهد وأسعى إلى قمة الوصول فيما أحب".

"أرى بالفعل أن لدينا الكثير من الأبطال ومن السهل أن يكونوا أولمبيين كل دورة أولمبية خاصة أتكلم عن المصارعة في مصر".

"كل الاحترام والتقدير لكل شخص يتولى منصبا أو في مجال التدريب أو الإدارة، بعيدا عن اللعب، لا يوجد شخص في مكانه".

"ذلك ليس تقصير من الشخص، ولكن على العكس لدينا سوء اختيار للشخص المناسب في المكان المناسب".

"بإذن الله التدريب سيكون مهنتي ومصدر شغفي لتحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد بمظهر وأداء أفضل من أثينا إن شاء الله".

"علم التدريب الحديث يجعلك كمدرب يمكنك صناعة أبطال في أسرع وأفضل وقت".

"الاختيار هي صفة، ربنا يختص بعض عباده بها، لدينا الكثير من الأبطال.. تحيا مصر".

ويعتبر كرم جابر أنجح رياضي مصري في تاريخ الأولمبياد بعد تحقيق ميداليتين متنوعتين.

وحقق كرم جابر ذهبية أثينا 2004 ثم عاد في لندن 2012 لتحقيق الميدالية الفضية.

أولمبياد باريس كرم جابر مصارعة
نرشح لكم
أولمبياد باريس - نهاية مشوار البعثة الفلسطينية.. دويدار يودع في منافسات ألعاب القوى من هي المرأة المقنعة في أولمبياد باريس 2024 أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح أولمبياد باريس - منتخب مصر ينهي منافسات كرة اليد في المركز الخامس طبيب المنتخب الأولمبي يوضح حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا بركات: لدينا فرصة لحصد البرونزية في الأولمبياد.. وموعد حسم مستقبل ميكالي أولمبياد باريس - أحمد نصار يودع منافسات التايكوندو.. في انتظار فرصة الترضية
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - نهاية مشوار البعثة الفلسطينية.. دويدار يودع في منافسات ألعاب القوى 21 دقيقة | باريس 2024
مصارعة - لتحقيق ذهبية أولمبية.. كرم جابر يعلن التوجه للتدريب 34 دقيقة | باريس 2024
من هي المرأة المقنعة في أولمبياد باريس 2024 57 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح 2 ساعة | باريس 2024
سيراميكا يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ثنائي الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - منتخب مصر ينهي منافسات كرة اليد في المركز الخامس 2 ساعة | باريس 2024
موريتانيا تعلن تطبيق تقنية الفيديو محليا.. ودعم فيفا لتحديث ملعب شيخا بيديا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 أولمبياد باريس – اتحاد السلاح يطالب الأولمبية بتحويل يارا الشرقاوي للتحقيق بعد تصريحاتها