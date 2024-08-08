من هي المرأة المقنعة في أولمبياد باريس 2024

في منافسات السيدات في رمي الجلة بأولمبياد باريس 2024 لفتت امرأة مقنعة الأنظار، فمن هي؟

هي الأمريكية رافين ساوندرز صاحبة الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق أن ظهرت رافين في أولمبياد طوكيو بقناع أيضا خلال المنافسات التي حصدت من خلالها ميدالياتها الأولمبية الأولى والوحيدة.

وتأهلت رافين لنهائي المنافسات باحتلال المركز الرابع في المجموعة الثانية.

YOU CAN'T SEE ME 🎭 Raven Saunders in the city of fashion, it was sure to be iconic 💫 - Raven Saunders dans la ville de la mode, ça ne pouvait qu'être iconique 💫 📸 Getty / Patrick Smith#Paris2024 pic.twitter.com/khld7T5azB — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

ساوندرز غابت عن بطولة العالم 2023 بسبب حظرها من المشاركة عقب غيابها عن اختبار المنشطات وتعرضها للإيقاف لمدة 18 شهرا وعادت مجددا في فبراير 2024.

وعُرفت باسم "هالك" بسبب القناع الأخضر الذي ارتدته خلال منافسات طوكيو 2020.

رافين تبلغ من العمر 28 عاما وتعمل كمدافعة عن العدالة العرقية والصحة العقلية وحقوق الحيوان للأبقار.