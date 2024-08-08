أولمبياد باريس - جمال عبد الناصر يخسر في ثمن نهائي المصارعة الحرة ويفقد فرصة الترضية
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 12:45
كتب : محمد سمير
ودع جمال عبد الناصر لاعب المصارعة الحرة منافسات ثمن النهائي وزن 57 كجم.
وخسر عبد الناصر أمام داريان كروز لاعب بورتوريكو بنتيجة 4-1.
وبذلك يودع عبد الناصر مبكرا من منافسات ثمن النهائي ، وفقد فرصة الترضية بعد خسارة كروز من بطل اليابان في ثمن النهائي.
وانطلقت مشاركات البعثة المصرية في المصارعة الحرة للرجال اليوم الخميس.
وتشارك مصر في منافسات رجال المصارعة الحرة بأربعة لاعبين.
بينما على مستوى المصارعة الرومانية لعب 6 مصارعين مصريين ولم تحصل البعثة المصرية على ميدالية.
من هو جمال عبد الناصر
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