أولمبياد باريس - بعد مشاركته بالصدفة.. استبعاد مصارع إيراني لتخطي الوزن المسموح

استبعدت اللجنة المنظمة لمنافسات المصارعة الحرة بأولمبياد باريس، الإيراني علي رضا سارلاك لتخطي الوزن المسموح.

وكان من المقرر أن يلعب علي رضا ضمن منافسات وزن 57 كجم بالمصارعة الحرة.

ويشارك المصارع المصري جمال عبد الناصر في منافسات ذلك الوزن.

وشارك سارلاك بالصدفة بعد انسحاب مصارع صربيا المصنف الأول عالميا.

ووصل سارلاك أمس الأربعاء من أجل المشاركة في أولمبياد باريس.

وقبل ساعات قليلة من انطلاق المنافسات تم استبعاد المصارع الإيراني بسبب تخطي الوزن المسموح.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس قررت استبعاد الهندية فينيش فوجات من نهائي المصارعة الرومانية في وزن 50 كيلو.

وجاء قرار استبعاد المصارعة الهندية بسبب زيادة وزنها صباح يوم المباراة بواقع 200 جرام.

وتعد الواقعة مشابهة لواقعة الملاكمة المصرية يمنى عياد التي تم استبعادها من المنافسات لزيادة وزنها صباح يوم المباراة في وزن 54 كيلوجرام.