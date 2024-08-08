سيراميكا يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ثنائي الفريق

أوضح معتز البطاوي المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا حقيقة تقدم الزمالك بعرض لضم الثنائي أحمد رمضان وأحمد ياسر ريان.

وربطت بعض التقارير اسم الثنائي بالانتقال للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال البطاوي عبر MBC مصر: "الزمالك لم يتواصل بشكل رسمي لضم أحمد رمضان وأحمد ياسر ريان".

وأضاف "كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وشدد "نتمسك بوجود الثنائي واستمراره مع الفريق".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رمضان اتفق على تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم أخرى.

وكان تعاقد رمضان مع سيراميكا ينتهي في 2025، أي بنهاية الموسم المقبل.

وأتم "سنشارك في كأس مصر دون أي مشاكل وليس لدينا أي خيارات أخرى".

وسيلتقي سيراميكا في دور الـ 16 مع زد يوم 21 أغسطس الجاري، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وفاركو.