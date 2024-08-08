أولمبياد باريس - منتخب مصر ينهي منافسات كرة اليد في المركز الخامس

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 11:41

كتب : محمد سمير

يحيى الدرع

أنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس في المركز الخامس.

وودع الفراعنة أولمبياد باريس من ربع النهائي بعد خسارة درامية أمام إسبانيا.

وخسر منتخب مصر في الثواني الأخيرة بنتيجة 29-28 أمام إسبانيا بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

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وكان المنتخب قد حقق 7 نقاط في دور المجموعات كثالث أكثر منتخب تحقيقا للنقاط في تلك المرحلة.

وبعد حسم منتخبا الدنمارك وألمانيا التأهل إلى نصف النهائي، بات منتخب مصر أكثر من جمع نقاط من المودعين لمرحلة ربع النهائي.

وبذلك ينهي الفراعنة منافسات أولمبياد باريس في المركز الخامس.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازا في أولمبياد طوكيو الماضية بتحقيق المركز الرابع.

ويقام نصف النهائي بين منتخبي ألمانيا وإسبانيا في المباراة الأولى بينما تواجه الدنمارك فريق سلوفينيا.

وشهد ربع النهائي بخلاف خروج مصر خروج كل من فرنسا والسويد والنرويج.

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