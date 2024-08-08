ثروت سويلم: الأندية هي التي تحدد شكل الدوري.. وسبب غياب دياب عن نهائي الرابطة

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس رابطة الأندية

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عن عدم تدخل اتحاد الكرة أو رابطة الأندية في اختيار نظام الدوري ولكن الأندية نفسها.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في التتويج بلقب كأس رابطة الأندية على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغاب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن التواجد في نهائي كأس الرابطة.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عبر قناة صدى البلد: "رابطة الأندية في ظل الظروف الصعبة نجحت في إنشاء مسابقة جديدة وُلدت كبيرة، وأبارك لسيراميكا كليوباترا على التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة الثانية على التوالي".

وعن سبب غياب أحمد دياب أجاب "غيابه بسبب سفره، وهو أعتذر عن عدم التواجد لظروف السفر".

وتابع "عامر حسين له دور كبير جدا في استمرار منافسات كأس الرابطة في ظل الظروف الصعبة".

وشدد "رابطة الأندية كان لها دور كبير جدا في تطوير شكل الدوري".

وأوضح سويلم "انسحاب الأهلي والزمالك من كأس الرابطة أمر طبيعي بسبب مشاركتهم في أكثر من بطولة".

وكشف "الموسم المقبل أصعب إلا إذا شهدنا نظام جديد لمسابقة الدوري، ومن يحدد نظام الدوري ليس رابطة الأندية أو اتحاد الكرة ولكن الأندية نفسها هي من تحدد شكل الدوري".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته "الموسم المقبل سينطلق في شهر أكتوبر وفي الأغلب سيكون في النصف الثاني من الشهر".

رابطة الأندية كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا
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