طبيب المنتخب الأولمبي يوضح حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

مصر ضد فرنسا

أوضح طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا قبل لقاء المغرب.

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء حسم الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ العرب بمنافسات كرة القدم.

وقال طبيب منتخب مصر الأولمبي عبر أون تايم سبورتس 2: "جميع لاعبي منتخب مصر بصحة جيدة، محمود صابر ومحمد مغربي لم يصابا بفيروس كورونا كما أشيع، "مفيش كورونا الأيام دي".

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وأضاف "حالة زيزو البدنية جيدة، وخاض 120 دقيقة رغم شعوره بإجهاد في العضلة الضامة وساعدنا بفضل عزيمته في استكمال المباراة ضد فرنسا".

وأتم "اللاعبون أجروا تدريبات استشفائية، ونهتم بالجانب الغذائي تحضيرا لمباراة المغرب".

يذكر أن أحمد عيد سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، بالإضافة لعمر فايد بسبب الإيقاف.

وخسر منتخب مصر من فرنسا بنتيجة 3-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وتقام مباراة مصر ضد المغرب على ملعب لا بوجوار في مدينة نانت الفرنسية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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