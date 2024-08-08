بركات: لدينا فرصة لحصد البرونزية في الأولمبياد.. وموعد حسم مستقبل ميكالي

أشاد محمد بركات عضو اتحاد الكرة بما قدمه لاعبي منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وكشف موقف روجيرو ميكالي من الاستمرار.

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء حسم الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ العرب بمنافسات كرة القدم.

وقال بركات عبر أون تايم سبورتس 1: "أريد شكر اللاعبين الموجودين كلهم، "الـ 22 راجل" على ما قدموه خلال الـ 5 مباريات السابقة، استطاعوا تصدر المجموعة على حساب منتخب كبير مثل إسبانيا، تعبوا وأدوا ما عليهم، وأشكر الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي، ونتيجة المباراة ضد المغرب لن تغير أي شيء مما قدمه اللاعبين، وأتمنى أن نحصد البرونزية".

وأضاف "اللاعبون قدموا أشياءً رائعة جدا، مستوى الطموح زاد بعد مباراة باراجواي ورد فعل اللاعبين بعد مباراة فرنسا يسعدنا رغم الخسارة".

وواصل "اللاعبون لم يهمهم الحضور الجماهيري ضد فرنسا، ولم تسر الأمور كما نريد رغم التعادل في الوقت الأصلي، وفي الشوطين الإضافيين أصبحت الأمور أصعب بعد طرد عمر فايد".

وشدد "لا زال أمامنا فرصة ليكون لدينا نصيب في حصد الميدالية البرونزية".

وتابع "كنا جيدين وتفوقنا على فرنسا في أوقات عديدة خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضغطوا بشكل أكبر وسجلنا أولا رغم ضغطهم لكن لم نستطع الحفاظ على التقدم في ظل طوفان الهجوم الفرنسي والطرد صعّب الأمور علينا".

وعن مستقبل روجيرو ميكالي، أجاب قائلا: "التركيز مُنصب على مباراة المغرب، ومشواره ينتهي بنهاية الأولمبياد، وهناك قبول كبير لما قدمه البرازيلي على مدار السنتين الماضيتين سواء في اتحاد الكرة أو الشارع الكروي".

وأتم "بمجرد نهاية المشوار سنعقد معه جلسة لمعرفة ما سيحدث ونتمنى أن الوصول لاتفاق وأن يستمر معنا لسنوات عديدة".

وخسر منتخب مصر من فرنسا بنتيجة 3-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وتقام مباراة مصر ضد المغرب على ملعب لا بوجوار في مدينة نانت الفرنسية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.