مباريات الخميس 8 أغسطس - حلم البرونزية لـ مصر الأولمبي.. وحسم الدوري لـ الأهلي

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح ضد باراجواي

مباراة تاريخية من أجل البرونزية لـ منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وحسم لقب الدوري الـ 44 لـ الأهلي.

تقام اليوم مباريات في أولمبياد باريس والدوري المصري وكأس مصر مع اقترابنا من إنهاء الموسم المحلي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 8 أغسطس والقنوات الناقلة.

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أولمبياد باريس

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب في مباراة المركز الثالث لحسم البرونزية الأولى في تاريخ العرب خلال الأولمبياد.

المباراة مذاعة على بي إن سبورتس 1 والكاس 1 والمغربية الرياضية.

وتبدأ في السادسة والنصف مساءً ويعلق عليها حسن العيدروس وخالد الحدي.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 24 على استاد برج العرب والهدف نقطة على الأقل لحسم لقب الدوري الـ 44.

المباراة تبدأ في التاسعة مساءً ومذاعة على أون تايم سبورتس 1 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

وعلى أون سبورتس 2 وفي نفس التوقيت يلتقي الزمالك مع زد في لقاء مؤجل من الجولة 23.

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

كأس مصر

تقام مباريات دور الـ 16 من كأس مصر بمباراتين.

يلتقي الترسانة على ملعبه مع الجونة في السادسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع أبو قير للأسمدة.

وتذاع كلتا المباراتين عبر أون تايم سبورتس.

مصر الأولمبي الأهلي الزمالك
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