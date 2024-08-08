أحمد جمال حكما لمباراة الزمالك أمام زد

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 00:59

كتب : FilGoal

أحمد جمال - حكم اللقاء

يقود أحمد جمال مباراة الزمالك وبلدية المحلة تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 23 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً من يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون جمال كل من عماد العقاد وكريم السعيد، ويتواجد محمد إبراهيم السوقي كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد جمال الغندور ويعاونه أحمد جمال الدين.

لا يتوفر وصف.

ويملك الزمالك 52 في المركز الرابع متساويا مع المصري صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

لكن الأبيض لعب 31 مباراة، فيما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة.

في المقابل يحتل نادي زد المركز السابع برصيد 47 نقطة جمعهم خلال 30 مباراة.

الزمالك زد
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