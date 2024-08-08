الرمادي: لاعبو سيراميكا كانوا على قدر المسؤولية.. وحققت بطولتين في 18 شهرا

أعرب أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا عن سعادته البالغة عقب الفوز باللقب الثاني على التوالي لكأس الرابطة.

وفاز سيراميكا كليوباترا على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للمسابقة.

سيراميكا كليوباترا حصل على اللقب الثاني على التوالي من أصل 3 نسخ للمسابقة.

وقال الرمادي عبر أون تايم سبورتس: "لاعبو سيراميكا كانوا على قدر المسؤولية وحالة الطرد كانت نقطة تحول في المباراة".

وأضاف "أعمل في مصر منذ 18 شهرا فقط وحققت بطولتين. أعتبر ذلك إضافة كبيرة إلى رصيدي التدريبي".

وسجل جون إيبوكا في الدقيقة 13 ومحمد توني في الدقيقة 71 وأحمد بلحاج في الدقيقة 76، أهداف سيراميكا.

بينما سجل كريم طارق هدف طلائع الجيش الوحيد في المباراة عند الدقيقة 43.

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ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

وحجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلا لكأس الرابطة.