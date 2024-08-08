مباراته الأولى مع الأحمر في الدوري.. وائل فرحان حكما للقاء سموحة ضد الأهلي

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

وائل فرحان

يدير وائل فرحان مباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان الخميس في التاسعة مساءً على استاد برج العرب.

ويعاون وائل فرحان كل من سامي هلهل وأحمد عبد المنعم.

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فيما يتواجد أحمد ناصر كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد.

May be an image of ‎text that says '‎طر வேஙിகപ วาหานบั س 60000 دوري نايل الجولة الرابعة و العشرون الخميس- 8 أغسطس 2024 ستاد الجيش ببرج العرب الأهلي سموحة 9：00 M H مصر وائل فرحان مصر سامي هلهل حكم ساحة 戦 حکم مساعد 1 PN N أحمد المنعم عبد المنعمشعبار شعبان مصر أحمد ناصر مصر حکم مساعد 2 PH مصر حکم رابع 1 عبد العزيز السيد مصر حکم VAR رجب محمد حکم VAR مساعد‎'‎

وستكون تلك المباراة السابعة لفرحان في الدوري المصري هذا الموسم في الدوري.

وسيدير المباراة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، والثانية له مع سموحة بعدما أدار مباراة سابقة في الجولة 20 بالفوز 1-0 على المقاولون العرب.

وسبق أن أدار فرحان مباراة واحدة للأهلي جاءت في دور الـ 16 من كأس مصر موسم 2021-22 ضد مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأحمر 1-0.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحال انتصاره بالمباراة سيتوج بلقب الدوري رسميا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

أما سموحة فيأتي خامسا بـ48 نقطة من 31 مباراة خاضها.

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