مباراته الأولى مع الأحمر في الدوري.. وائل فرحان حكما للقاء سموحة ضد الأهلي

يدير وائل فرحان مباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان الخميس في التاسعة مساءً على استاد برج العرب.

ويعاون وائل فرحان كل من سامي هلهل وأحمد عبد المنعم.

فيما يتواجد أحمد ناصر كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد.

وستكون تلك المباراة السابعة لفرحان في الدوري المصري هذا الموسم في الدوري.

وسيدير المباراة الأولى له مع الأهلي هذا الموسم، والثانية له مع سموحة بعدما أدار مباراة سابقة في الجولة 20 بالفوز 1-0 على المقاولون العرب.

وسبق أن أدار فرحان مباراة واحدة للأهلي جاءت في دور الـ 16 من كأس مصر موسم 2021-22 ضد مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأحمر 1-0.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحال انتصاره بالمباراة سيتوج بلقب الدوري رسميا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

أما سموحة فيأتي خامسا بـ48 نقطة من 31 مباراة خاضها.