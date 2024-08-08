مصدر من السلة لـ في الجول: صدر قرار بأحقية الجزيرة في ضم فودة.. ورد من سموحة

أصدرت لجنة فض المنازعات باتحاد كرة السلة المصري قرارها بشأن عملية انتقال أحمد فودة.

ويتنازع كل من سموحة والجزيرة على الحصول على خدمات اللاعب بعد نهاية إعارته لنادي المدينة الليبي.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "صدر قرار بأحقية الجزيرة في ضم فودة لأن إخلاء الطرف من نادي المدينة الليبي للجزيرة وليس سموحة".

وأوضح سبب إعلان القرار: "لو أصدرنا قرارا عكس ذلك سيلجأ الجزيرة للمحكمة الرياضية بأحقيته في اللاعب".

في المقابل رد نادي سموحة عبر FilGoal.com على القرار: "اللاعب ينتهي تعاقده معنا الموسم المقبل وخرج معارا لليبيا واللاعب قدم شكوى بفسخ تعاقده لعدم حصوله على المستحقات المالية وهو ما يؤكد استمرار عقده مع النادي وقدمنا ما يثبت بتنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية للخروج معارا في ليبيا".

وأتم "سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية لإثبات حقنا، وسنرسل خطابا للجنة التظلمات لمعرفة أسباب القرار لتحضير ملف".

FilGoal.com كشف من قبل لكم تفاصيل القصة وصولا إلى كيف سيتحرك من سموحة والجزيرة حسب القرار الصادر.

في موسم 2022-23 انتقل فودة من سموحة لفريق سعودي، وعاد الموسم الماضي 2023-24 لصفوف سموحة بالتوقيع لمدة موسمين.

فودة انضم لسموحة دون الحصول على ورقة إخلاء طرف من النادي السعودي والذي يكلف 350 دولار.

بنهاية الموسم الماضي (الأول له في عقده) قدّم اللاعب طلبا لسموحة بالانتقال لصفوف المدينة الليبي، لكن طلبه قوبل بالرفض من الإدارة.

ووقع اللاعب على استغناء عن باقي مستحقاته المالية من أجل الانتقال للفريق الليبي، وانضم لهم بعد الحصول على ورقة إخلاء الطرف من النادي السعودي.

في الموسم الجاري تقدم اللاعب بشكوى ضد سموحة بعدم الحصول على مستحقاته وطالب بفسخ التعاقد، في المقابل قدّم النادي ما يثبت موقفه.

وتقدم نادي الجزيرة بعرض لضم اللاعب من النادي الليبي، ليصبح موقف اللاعب معلقا محليا بين الجزيرة وسموحة.

لجنة فض المنازعات باتحاد السلة المصري عقدت اجتماعا اليوم السبت لبحث المسألة، وهناك انقسام بين المستشارين في موقف اللاعب، وسيتم إصدار القرار النهائي يوم الأربعاء المقبل.

سموحة قرر التقدم بشكوى للاتحاد الدولي حال تم الحكم لصالح الجزيرة، وإذا تم إيقاف اللاعب سيلجأ الجزيرة للاتحاد الدولي لأنه حصل على إخلاء الطرف باسمه.