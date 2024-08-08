أولمبياد باريس - تأهل صعب لـ الدنمارك على حساب السويد.. وسلوفينيا تقصي النرويج

أكمل منتخب سلوفينيا عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في منافسات كرة اليد.

وحققت سلوفينيا فوزا كبيرا على النرويج بإقصائهم بفارق 5 أهداف بنتيجة 33-28.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-12 لسلوفينيا واستطاعوا الحفاظ على تقدمهم في الشوط الثاني وفازوا بنتيجة 17-16.

وقبلها تأهل منتخب الدنمارك بصعوبة للمربع الذهبي على حساب السويد بنتيجة 32-31.

وتعادل المنتخبان في الشوط الأول بنتيجة 16-16 وحسمت الدنمارك الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء بفارق هدف وحيد.

وكان منتخب مصر قد ودع من ربع النهائي بعد الوصول لشوطين إضافيين ضد إسبانيا.

وبسيناريو مشابه ودعت فرنسا من ربع النهائي ضد ألمانيا.

وسيلتقي منتخبا ألمانيا ضد إسبانيا، وسلوفينيا ضد الدنمارك في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

فيما تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل.