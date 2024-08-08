أولمبياد باريس - تأهل صعب لـ الدنمارك على حساب السويد.. وسلوفينيا تقصي النرويج

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

سلوفينيا - كرة يد

أكمل منتخب سلوفينيا عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في منافسات كرة اليد.

وحققت سلوفينيا فوزا كبيرا على النرويج بإقصائهم بفارق 5 أهداف بنتيجة 33-28.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-12 لسلوفينيا واستطاعوا الحفاظ على تقدمهم في الشوط الثاني وفازوا بنتيجة 17-16.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – كرة يد.. ألمانيا إلى نصف النهائي بفوز درامي على فرنسا بعد الوقت الإضافي أولمبياد باريس - يد.. إسبانيا تنتصر في الثواني الأخيرة وتضرب موعدا ناريا مع مصر بربع النهائي أولمبياد باريس – يد.. تأهل فرنسا بصعوبة من مجموعة مصر بعد الفوز على المجر أولمبياد باريس - يد.. أحمد عادل: نتمنى تجنب مواجهة الدنمارك في نصف النهائي

وقبلها تأهل منتخب الدنمارك بصعوبة للمربع الذهبي على حساب السويد بنتيجة 32-31.

وتعادل المنتخبان في الشوط الأول بنتيجة 16-16 وحسمت الدنمارك الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء بفارق هدف وحيد.

وكان منتخب مصر قد ودع من ربع النهائي بعد الوصول لشوطين إضافيين ضد إسبانيا.

وبسيناريو مشابه ودعت فرنسا من ربع النهائي ضد ألمانيا.

وسيلتقي منتخبا ألمانيا ضد إسبانيا، وسلوفينيا ضد الدنمارك في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل.

فيما تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم الأحد المقبل.

كرة يد أولمبياد باريس باريس 2024 سلوفينيا الدنمارك - باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية
أخر الأخبار
أحمد جمال حكما لمباراة الزمالك أمام زد ساعة | الكرة المصرية
الرمادي: لاعبو سيراميكا كانوا على قدر المسؤولية.. وحققت بطولتين في 18 شهرا ساعة | الكرة المصرية
مباراته الأولى مع الأحمر في الدوري.. وائل فرحان حكما للقاء سموحة ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من السلة لـ في الجول: صدر قرار بأحقية الجزيرة في ضم فودة.. ورد من سموحة 2 ساعة | كرة سلة
أولمبياد باريس - تأهل صعب لـ الدنمارك على حساب السويد.. وسلوفينيا تقصي النرويج 2 ساعة | باريس 2024
قائمة بيراميدز - غياب رمضان وماييلي عن لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس 2 ساعة | باريس 2024
خبر في الجول – أوباما يتمم اتفاقه مع بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح