قائمة بيراميدز - غياب رمضان وماييلي عن لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مصر

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 00:00

كتب : رضا السنباطي

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 مباريات كأس مصر.

ويلتقي أبو قير للأسمدة ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي غدا الخميس.

ويغيب عن القائمة كل من فيستون ماييلي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمود مرعي ورمضان صبحي.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة - صامويل أومسا - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي.

فيما جاءت قائمة أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: السيد الصاوي - عادل يحيى - عبد الله حلمي (2004).

الدفاع: محمود علاء - محمد فايز - محمد أحمد حكا - علي عزت - محمد علاء - أحمد عادل - طه إبراهيم.

الوسط: يوسف حمدي - زياد رياض (2003) - خالد ربيع (2005) - عمر إبراهيم - رامز ميلاد - محمد مجدي.

الهجوم: إبراهيم جلال - جون مباتشو (نيجيري).

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بالفوز على النصر بنتيجة 4-0.

فيما فاز أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح على الاتحاد السكندري.

بيراميدز أبو قير للأسمدة كأس مصر
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