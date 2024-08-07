أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد يوم الخميس منافسة على البرونزية لمنتخب مصر في كرة القدم.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتأتي مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الخميس كالآتي:

10:21 صباحا

(تايكوندو) أحمد نصار × الفرنسي سليمان ألافيليبي - ثمن نهائي وزن 68 كجم

11 صباحا

(الجمباز) علياء صالح - فردي الإيقاعي

12 ظهرا

(الخماسي الحديث) أحمد الجندي ومهند شعبان - منافسات السلاح

12:21 ظهرا

(مصارعة حرة) جمال عبد الناصر - وزن 57 كجم

3:30 عصرا

(الخماسي الحديث) ملك إسماعيل وسلمى أيمن - منافسات السلاح

6 مساء

(دراجات) يوسف زكي - سباق أومنيوم

6 مساء

(كرة قدم) مصر × المغرب - مباراة البرونزية