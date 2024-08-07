أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 23:39

كتب : محمد سمير

منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد يوم الخميس منافسة على البرونزية لمنتخب مصر في كرة القدم.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتأتي مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الخميس كالآتي:

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منتخب مصر أولمبياد باريس باريس 2024
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