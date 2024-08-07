خبر في الجول – أوباما يتمم اتفاقه مع بيراميدز

أتم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك اتفاقه مع بيراميدز للانضمام إلى صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوباما أتم اتفاقه على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية لينضم إلى بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ28 عاما من ناشئي الزمالك وأعير إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وعاد أوباما إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخلال الموسم الجاري شارك أوباما في 31 مباراة مع الزمالك سجل خلالهم 11 هدفا ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وخمس مرات كأس مصر ومرة للسوبر المصري ومثلها لكأس السوبر الإفريقي ومرتين الكونفدرالية.