أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 23:07

كتب : إسلام أحمد

المغربي سفيان البقالي

حصد المغربي سفيان البقالي الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 بسباق 3000 متر حواجز.

وحافظ البقالي على إنجازه في طوكيو 2020 وحصد الذهبية الثانية على التوالي.

وتفوق المغربي البالغ 28 عاما في السباق بزمن قدره 8 دقائق و6 ثواني و5 أجزاء من الثانية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو

وحل خلفه الأمريكي كينيث روكس في المركز الثاني وجاء الكيني أبراهام كيبيوت في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

واحتل الثنائي التونسي محمد أمين وأحمد جزيري المركزين الرابع والخامس.

كما احتل المغربي محمد تيندوفت المركز الـ 12 في الترتيب النهائي للسباق.

وأنهى البقالي الهيمنة الكينية على منافسات السباق، إذ فازت كينيا بالذهبية في 8 مرات متتالية بين 1988 و2016.

وأصبح ثالث أكثر لاعب تحقيقا لذهبيتين في الأولمبياد بعد الكيني إيزيطيل كيمبوي والفنلندي فولماري إسو هولو.

ولأول مرة يحصد نفس العداء الذهبية في سباق 3000 متر مرتين متتاليتين في الأولمبياد منذ الفنلندي فولماري إسو هولو الذي فاز بالذهبية في 1932 و1936.

وتعد تلك أول ميدالية أولمبية للمغرب في الأولمبياد.

وبذلك تمتلك البحرين والجزائر والمغرب ميدالية ذهبية في الأولمبياد.

المغربي سفيان البقالي أولمبياد باريس ألعاب قوى باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب رمضان وماييلي عن لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مصر 9 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الخميس 8 أغسطس 30 دقيقة | باريس 2024
خبر في الجول – أوباما يتمم اتفاقه مع بيراميدز 54 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز ساعة | باريس 2024
الأكثر تتويجا - سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة بالفوز على طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
تعرف على أحمد عابدين وريندروف اللذين قد يشاركا مع الأهلي ضد سموحة ساعة | الدوري المصري
مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية ساعة | باريس 2024
في الجول يكشف – قائمة الأهلي ضد سموحة.. ظهور أحمد عابدين وريندورف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح