أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز

حصد المغربي سفيان البقالي الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 بسباق 3000 متر حواجز.

وحافظ البقالي على إنجازه في طوكيو 2020 وحصد الذهبية الثانية على التوالي.

وتفوق المغربي البالغ 28 عاما في السباق بزمن قدره 8 دقائق و6 ثواني و5 أجزاء من الثانية.

وحل خلفه الأمريكي كينيث روكس في المركز الثاني وجاء الكيني أبراهام كيبيوت في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

واحتل الثنائي التونسي محمد أمين وأحمد جزيري المركزين الرابع والخامس.

كما احتل المغربي محمد تيندوفت المركز الـ 12 في الترتيب النهائي للسباق.

وأنهى البقالي الهيمنة الكينية على منافسات السباق، إذ فازت كينيا بالذهبية في 8 مرات متتالية بين 1988 و2016.

وأصبح ثالث أكثر لاعب تحقيقا لذهبيتين في الأولمبياد بعد الكيني إيزيطيل كيمبوي والفنلندي فولماري إسو هولو.

ولأول مرة يحصد نفس العداء الذهبية في سباق 3000 متر مرتين متتاليتين في الأولمبياد منذ الفنلندي فولماري إسو هولو الذي فاز بالذهبية في 1932 و1936.

وتعد تلك أول ميدالية أولمبية للمغرب في الأولمبياد.

وبذلك تمتلك البحرين والجزائر والمغرب ميدالية ذهبية في الأولمبياد.