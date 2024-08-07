مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية

أجرى منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير في مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء المغرب في مباراة المركز الثالث من أولمبياد باريس.

ويتنافس منتخبا مصر والمغرب على الميدالية الأولمبية الأولى في تاريخ العرب في الأولمبياد.

ويقام اللقاء على ملعب لا بوجوار غدا الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث لحصد البرونزية.

وشارك في التدريبات كل اللاعبين ووضح عليهم الحماس والإصرار والرغبة في تقديم مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية باستثناء أحمد عيد الذي خاض تدريبات تأهيلية.

ونفّذ اللاعبون عدد من الجمل الخططية في إطار توجيهات البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي وسط تألق الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن عمر فايد يغيب للإيقاف.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب تحكيميا إلى النرويجي إسبين إيسكاس.