مران مصر الأولمبي - تدريبات تأهيلية قبل لقاء المغرب في مواجهة البرونزية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

أجرى منتخب مصر الأولمبي مرانه الأخير في مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء المغرب في مباراة المركز الثالث من أولمبياد باريس.

ويتنافس منتخبا مصر والمغرب على الميدالية الأولمبية الأولى في تاريخ العرب في الأولمبياد.

ويقام اللقاء على ملعب لا بوجوار غدا الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث لحصد البرونزية.

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وشارك في التدريبات كل اللاعبين ووضح عليهم الحماس والإصرار والرغبة في تقديم مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية باستثناء أحمد عيد الذي خاض تدريبات تأهيلية.

ونفّذ اللاعبون عدد من الجمل الخططية في إطار توجيهات البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي وسط تألق الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن عمر فايد يغيب للإيقاف.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب تحكيميا إلى النرويجي إسبين إيسكاس.

وسيعاونه كل من مواطنيه إريك جان إنجان وإسحاق باشيفكين.

فيما يتولى الفرنسي فرانسوا ليتيكسيير مهمة الحكم الرابع، على أن يتواجد مواطنه سيريل موجنييه على تقنية الفيديو.

وستكون هذه هي أول مباراة يديرها الحكم النرويجي صاحب الـ36 عاما لأي من مصر والمغرب.

وسبق وأن أدار الحكم إسبين إيسكاس مباراة وحيدة في أولمبياد باريس الجارية وكانت في دور المجموعات بين العراق والأرجنتين والتي انتهت بفوز الأخير.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب غدا الخميس في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي.

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.

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