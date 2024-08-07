في الجول يكشف – قائمة الأهلي ضد سموحة.. ظهور أحمد عابدين وريندورف

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:47

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - ريندروف أدوم سارباه

شهدت قائمة الأهلي لمباراة سموحة التي تقام غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 24 في ملعب برج العرب ظهور اسمين جديدين هما أحمد عابدين وريندورف أدوم سارباه.

ويكشف FilGoal.com قائمة الأهلي للمباراة والتي شهدت غياب محمد عبد المنعم للإصابة وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا".

فيما ظهر فيها المدافع أحمد عابدين أحد اللاعبين مواليد 2006.

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هذا بالإضافة للاعب الغاني والذي يشغل مركز الوسط المدافع ريندورف.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أحمد عابدين

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية - كريم وليد- محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم - محمد عبد الله - أحمد عبد القادر- ريندورف أدوم سارباه

خط الهجوم: وسام أبوعلي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحال انتصاره بالمباراة سيتوج بلقب الدوري رسميا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

أما سموحة فيأتي خامسا بـ48 نقطة من 31 مباراة خاضها.

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