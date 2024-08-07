في الجول يكشف – قائمة الأهلي ضد سموحة.. ظهور أحمد عابدين وريندورف

أحمد جمال حكما لمباراة الزمالك أمام زد

مباراته الأولى مع الأحمر في الدوري.. وائل فرحان حكما للقاء سموحة ضد الأهلي

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الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير في مباراة سموحة