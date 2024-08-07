أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو

حصد التونسي محمد خليل جندوبي الميدالية البرونزية في التايكوندو وزن أقل من 58 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وفاز جندوبي بثاني ميدالية أولمبية له بعدما حصد فضية طوكيو 2020 في نفس الوزن.

وانتصر جندوبي المصنف الأول على العالم على الإسباني أدريان فيسنتي بنتيجة 2-0 بعد نهاية الفترة الأولى 11-3 و12-1.

وخسر جندوبي في نصف النهائي الكوري الجنوبي تاي جون بارك بنتيجة 2-0.

وسبق أن حصد التونسي البالغ 22 عاما الفضية في نفس الوزن بأولمبياد طوكيو 2020.

كما سبق أن حقق برونزية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين في 2018 بوزن 48 كجم.

يذكر أن التونسي الشاب بعد حصده فضية طوكيو 2020 تم تشبيهه بكل من برونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد وأيضا ميسوت أوزيل.

كما سبق وأن علق على الأمر: "المقربون يقولون لي إنني أشبه ميسوت أوزيل لاعب ألمانيا السابق".

ورفع جندوبي رصيد تونس في باريس لميداليتين بعد فضية فارس فرجاني في السلاح.